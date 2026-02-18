Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът"

Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които се впуснаха в приключението на живота си в търсене на истинската любов в петия сезон на "Ергенът".

За Кристиян кандидатстваха 20 дами, като 12 от тях получиха покани за скорошния бал. Една от участничките, явила се за Крис, не успя да се появи на насроченото интервю, след като е прекалила с шампанското. Самият той иначе търси интелигентна жена, която не се страхува да бъде себе си. Предпочита, ако тя не харесва нещо в него, да отиде и да му го каже в очите, вместо да го премълчава.

За Стоян се явиха 14 момичета, от които 11 ще имат възможност да се срещнат с него. Той е успешен брокер, но успехите в кариерата му не се равняват на успехи в любовта. Търси "артистична душа", която да вибрира на неговата честота. Мечтае за жена с емоционална интелигентност - жизнена и спонтанна, способна на дълбоки и смислени разговори.

За Марин кандидатстваха общо 19 дами, като 13 получиха заветното "Да" от неговите най-близки приятели. За него правилната жена не е идеал от корица на списание, а нещо много по-истинско. Той мечтае жената до него да обича дългите разходки, но и да цени спокойствието на тихите вечери с книга в ръка.

Междувременно зрителите, както и близките на тримата ергени, станаха свидетели на участнички, които всъщност не знаеха защо са тук и какво търсят. Началото на най-романтичното телевизионно приключение започна официално на 17 февруари, като първият епизод предложи на зрителите вълнуващи първи срещи и взаимни решения, които впоследствие ще докажат, че любовта е избор, а не даденост.

В новия сезон на романтичното приключение тримата ергени - 36-годишният Кристиян Генчев, 30-годишният Стоян Димов и 27-годишният Марин Станев, ще попаднат в конкурентна среда, в която ще трябва да се борят за вниманието, интереса и любовта на дамите около себе си.

Преди да се запознаят със самите ергени обаче, дамите се срещнаха с двамата най-близки хора на своите първоначални избраници, които влязоха в ролята на техни специални "пратеници". Познавайки ги най-добре, братът и снахата на Кристиян, майката и най-добрият приятел на Стоян и най-близките приятели на Марин имаха решаващата дума за това кои дами да получат покана за специален бал в София.

Уловката тази година е, че тримата ергени ще разполагат с по-малко рози и макар първоначално претендентките да са получили "Да" от приятелите и роднините на ергените, не всички ще имат възможност да заминат за Шри Ланка.

Приключението за Кристиян, Стоян и Марин продължи с годежните пръстени, които водещият Наум Шопов им връчи с идеята те да намерят истинската любов в предаването. Тримата мъже се срещнаха с дамите на следващия ден, успявайки за кратко да ги опознаят. Те определено останаха очаровани от дамите в предаването и видимо развълнувани от всяка среща. Марин сподели, че вече има поне три фаворитки, но не издаде кои са те. От своя страна пък Стоян и Крис заявиха, че харесват всички дами и нямат търпение да ги опознаят повече, за да разберат с коя си подхождат най-много.

Утре вечер три дами няма да стигнат до заветната роза и вместо на романтично пътешествие, ще останат в България.