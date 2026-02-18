Нови правила и за приема в 1 клас. Големи промени

След промените в приема за детски градини Столична община пусна за обществено обсъждане и изменения в Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на София.

Промените са в 2 направления - нови правила за адреса, с който първокласниците ще кандидатстват, и нови правила за децата, които имат брат или сестра, които вече учат в желаното училище.

Ще може да се избира само един адрес

Ако промените бъдат приети, родителите ще могат да избират само един адрес за всички класирания, по който да се прилага водещият критерий - или постоянен, или настоящ адрес. Това означава, че вече няма да бъде възможно да се кандидатства в две прилежащи училища по критерий адрес.

Текстът гласи:

"Родителят/настойникът избира адреса на детето (постоянен или настоящ), с който ще кандидатства до приключване на всички класирания за съответната учебна година. Промяна на адреса може да се прави до първото класиране за съответната учебна година. Избраният адрес, с който детето участва на първото класиране, се запазва за всички останали класирания, в които то участва."

За разпределянето в групите се взема посоченият в семейния профил адрес, с който родителят е избрал детето да кандидатства.Втората промяна засяга кандидатстващите деца, които имат братя или сестри, вече учещи в училището.

Досега ако дете имаше брат/сестра до 12 г., което учи в училището, то поставяше автоматично кандидатстващото дете в първа група за съответното учебно заведение. Ако братът/сестрата обаче беше над 12 г., даваше предимство от 4 точки при кандидатстването.

Сега, промяната ще даде възможност на братята и сестрите да си "дават" и предимството на първата група, и въпросните 4 точки.

"Първа група - деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст, която се навършва в годината на кандидатстване, са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес", пише в наредбата.

Допълнителният критерий по т. 9.7. пък се изменя така, че вече няма ограничение за възрастта и друго дете ученик и то винаги ще дава 4 т. на своя брат/сестра.

"Други деца от семейството, обучаващи се в същото училище - 4 т.", гласи точният текст.

Промените ще улеснят семействата, които имат повече от 1 дете, така че всички братя и сестри да имат максимален шанс да влязат в едно и също училище.

Обществено обсъждане е до 2 март.