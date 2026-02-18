Снегът парализира Русе въпреки предварителните предупреждения

Обилен снеговалеж и ураганен вятър блокираха Русе на 18 февруари, предизвиквайки транспортен хаос и серия от аварии в региона. Въпреки че синоптиците издадоха предупреждения за оранжев код и пориви до 100 километра в час дни по-рано, местната власт отново влезе в ролята на догонваща събитията.

Институционален пиар срещу суровата реалност

Кметът Пенчо Милков заяви ден по-рано, че машините за обработка са подготвени, а екипите очакват бурята в пълна готовност. Официалната позиция на Община Русе гласи, че трите отговорни фирми работят денонощно на терен. Според областния управител Драгомир Драганов, обстановката е усложнена, но под контрол.

Гражданите обаче с право се питат дали снегорините не чистят предимно виртуалното пространство, тъй като реалността по улиците се разминава драстично с този институционален оптимизъм. Транзитният трафик блокира напълно, а властите затвориха превантивно пътищата Русе - Бяла и Русе - Разград за тежкотоварни камиони.

Жителите на града изразяват масово недоволство в социалните мрежи от качеството на снегопочистването. Вътрешнокварталните улици системно остават неразчистени, превръщайки придвижването до работното място в истинско изпитание за пешеходците.

"Това, което се случва в Русе при всеки сняг и заледяване, вече не е инцидент, а модел на провал", коментират русенци в локалните групи, възмутени от липсата на адекватна реакция извън главните булеварди.

Скритата цена на невидимия лед

Докато администрацията брои наличните снегорини на хартия, истинската цена на зимната криза се плаща от обикновения данъкоплатец. Комбинацията от обилен мокър сняг и последващо заледяване категорично превъзхожда капацитета на почистващата инфраструктура. Фирмите "Консорциум Еко Русе Груп", "Берус" и "Пътинженеринг" разполагат с техника, която физически не може да покрие едновременно главните артерии и пешеходните зони в рамките на града.

Освен транспортния колапс, бурята разкри и критичната уязвимост на електропреносната мрежа. Жителите на град Ветово и село Писанец останаха на тъмно и студено още от ранните часове на деня. Аварийното спиране на електрозахранването повдига сериозни въпроси за качеството на лятната профилактика, която енергийните дружества са длъжни да извършват.

Системният провал като норма

Моделът на "изненаданата държава" вече трудно издържа на елементарна критика. Предупрежденията за сериозно влошаване на времето станаха публично достояние още на 15 февруари. Въпреки това, предприетите превантивни мерки се оказаха крайно недостатъчни за справяне с 26-сантиметровата снежна покривка.

Натрупаното социално напрежение стъпва върху основата на скорошния протест срещу управлението на кмета Пенчо Милков, провел се на 9 февруари. Настоящата снежна криза действа като мощен катализатор за по-широко недоверие към местната власт, доказвайки, че зад красивите уверения за денонощна работа прозира дълбока структурна неспособност за управление на рутинни природни процеси.