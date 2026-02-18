Депутатите жертват реформата в ТЕЛК заради райския газ

Депутатите ще обсъдят на първо четене пет законопроекта за изменение на Закона за здравето през тази седмица, но дневният ред разкрива ясен опит за симулиране на дейност. Докато парламентарната комисия по здравеопазване е дала зелена светлина на поредните козметични мерки срещу разпространението на райски газ, ключови структурни реформи за дигитален контрол над медицинската експертиза са били тихомълком отхвърлени.

Популизъм срещу системни промени

Първа точка в програмата на Народното събрание са предложенията на Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС и Васил Пандов от "Продължаваме промяната - Демократична България". Законопроектът на Иванов предвижда по-строги правила за продажба на райски газ и въвежда глоби за родители, които не придружават децата си в заведения след 20:00 или 22:00 часа. Макар мярката да звучи социално отговорно, темата се използва за политически пиар от години, без да решава огромните дефицити в здравеопазването.

Проектът на Пандов залага на създаването на профилактичен календар и нормативни критерии за качеството на болничната храна – инициатива, която преминава лесно през комисиите, тъй като не засяга сериозни финансови интереси и схеми.

Спасяването на корупционните схеми

Истинският фокус на политическото бездействие обаче се крие в отхвърлените проекти. Здравната комисия е блокирала предложението на Божидар Божанов, което целеше да въведе автоматизирана оценка на риска в системата на медицинската експертиза. Системата на ТЕЛК е пословична с източването на стотици милиони лева годишно чрез фалшиви инвалидни пенсии. Отказът на депутатите да въведат електронен контрол и ясни дигитални следи на практика гарантира запазването на статуквото и продължаващото изтичане на средства от бюджета.

Психиатричната помощ остава на дъното

Жертва на парламентарната комисия е станал и проектът на Стела Николова, насочен към спиране на нечовешкото отношение и подобряване на условията в психиатричните лечебни заведения. Системата на психиатричната помощ в България редовно става повод за унищожителни доклади от международни правозащитни организации и осъдителни присъди в Страсбург. Отхвърлянето на реформата демонстрира липсата на воля за справяне с проблема, оставяйки уязвимите пациенти в условия, граничещи с изтезание.

Извън борда е останал и проектът на Радостин Василев от МЕЧ за уеднаквяване на режима за медицинските специалисти в училищата и детските градини.

По-късно през седмицата депутатите се очаква да обсъдят и промени в Закона за защита от дискриминация, както и текстове, свързани с марките и географските означения