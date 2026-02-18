Андрей Гюров ще представи състава на служебния кабинет пред президента

Андрей Гюров ще прекрачи прага на президентството днес точно в 12:00 часа, за да връчи на държавния глава Илияна Йотова папката със структурата и състава на новия служебен кабинет. Това е финалната стъпка от конституционната процедура, която трябва да отпуши пътя към предсрочните парламентарни избори, планирани за 19 април, потвърдиха от пресцентъра на институцията.

"Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие", заяви лаконично Гюров при получаването на мандата миналата седмица. Зад тези думи обаче се крие тежката задача да се намерят фигури, които да поемат управлението на държава, разтърсвана от социални протести и бюджетна несигурност след падането на правителството на Росен Желязков.

Дистанцирането на "Дондуков" 2

Ключов момент в днешната церемония е позицията на президента. Илияна Йотова вече даде ясна заявка, че няма да носи политическа отговорност за имената в папката на Гюров.

"Аз няма да нося отговорност за този кабинет, но по-скоро ще бъда негов коректив", подчерта държавният глава при връчването на мандата. Тя уточни, че изборът на министри е изцяло в ръцете на кандидата за премиер и те "няма да са мой избор". Този ход предварително сваля напрежението от президентската институция, ако служебната власт се сблъска с обществено недоволство.

График под напрежение

Сроковете са критично кратки. Ако Илияна Йотова одобри предложените днес имена, тя планира да издаде трите ключови указа още утре – 19 февруари.

Указ за назначаване на служебно правителство;

Указ за разпускане на Народното събрание;

Указ за насрочване на избори за 19 април.

Всяко забавяне или връщане на имената днес би означавало провал на "оптималната дата" за вота и удължаване на политическата агония.

Единственият възможен

Изборът на Андрей Гюров не беше случаен, а по-скоро единствен възможен в настоящата конституционна рамка. След промените в основния закон, кръгът от лица ("домова книга"), които могат да бъдат служебни премиери, е силно стеснен.

Йотова аргументира избора си с факта, че единствено Гюров е подал оставка от поста си като подуправител на Българската народна банка (БНБ), за да елиминира съмненията за несъвместимост. Останалите потенциални кандидати от списъка или отказаха, или не предприеха стъпки за отстраняване на конфликта на интереси.