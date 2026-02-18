Неучебен ден в Разград и Тутракан

Учениците в Разград и Тутракан остават у дома на 18 февруари, след като местните власти обявиха деня за неучебен заради усложнена зимна обстановка. При едва 10 сантиметра снежна покривка в региона, кметските администрации избраха да спрат образователния процес, вместо да гарантират проходимостта на пътната мрежа.

Капитулация пред февруарския сняг

Кметът на община Тутракан издаде заповед за затваряне на всички училища на нейна територия, оправдавайки решението със силния северен вятър и образуващите се преспи. Аналогична мярка въведе и общинската администрация в Разград, където ураганният вятър и снеговалежът бяха посочени като основна причина за спиране на учебните занятия.

Парадоксално на фона на обявената извънредна ситуация, детските градини и в двете общини продължават да функционират при нормален режим. Този двоен аршин повдига въпроса доколко условията са реално опасни за придвижване и защо стотици хиляди левове за зимно почистване не могат да осигурят безопасен достъп до училищата.

Фиктивно обучение онлайн в съседните общини

Докато в Разград и Тутракан учебният процес е напълно спрян, в общините Силистра, Главиница и Дулово институциите прибегнаха до преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Мярката обаче буди сериозни съмнения за своята ефективност, особено след като град Дулово и съседни населени места осъмнаха без електрозахранване заради аварии в мрежата.

На този етап учебните заведения в Ситово, Кайнарджа и Алфатар продължават присъствената си работа без въведени ограничения.

Скритата цена на блокираните пътища

Затварянето на училищата е само част от цялостния транспортен и инфраструктурен колапс в Североизточна България. Първокласният път Русе – Разград – Шумен е временно затворен за тежкотоварни камиони над 12 тона, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Разград, цитиран от БТА.

На терен в цялата област работят едва 15 снегопочистващи машини. Вместо да поемат отговорност за непочистената настилка и закъсалите автомобили, от пътните служби побързаха да обвинят шофьорите, че са тръгнали без подходящи зимни гуми. Резултатът от липсата на превантивно опесъчаване и координация е не само блокиран трафик, но и стотици родители, принудени да останат по домовете си заради затворените класни стаи.