Кодове за опасно силен вятър и ниски температури в сряда

За днес са в сила предупредителни кодове - жълт и оранжев, в почти цяла България, с изключение на Кюстендил, София-област и Благоевград.

През деня от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще остане облачно със снеговалежи. След обяд и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще е ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София - около 3°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Около обяд от запад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

iStock photos/Getty images

Оранжев код – за опасно време, е в сила за части от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.

Жълт код - за потенциално опасно време е в сила в останалата част на страната (без Кюстендил, София-област и Благоевград).

На следващия ден, в четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°.

В петък вятърът ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. След обяд, с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.