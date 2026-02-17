  • Instagram
Легендарният Георги Велинов е в тежко състояние

Легендарният Георги Велинов е в тежко състояние
Футболист номер 1 на България за 1981 г. Георги Велинов е в тежко състояние във Военномедицинска академия, информира gong.bg.

От години Джони, както го наричат привържениците на ЦСКА, се бори с онкологично заболяване на челюстта, като вече бе опериран в Турция.

В края на 2025 г. легендата откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. „Солунска“ в София заедно с Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 3 януари.

Велинов е шесткратен шампион на България с „червените“ и четирикратен носител на Купата на страната.


