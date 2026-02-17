  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +3 / +3
Варна: +6 / +8
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +3 / +5
Видин: +1 / +1
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +0 / +1
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +2 / +2
Стара Загора: +2 / +2

Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и НС за близо 24 млн. лева

  • Сподели в:
  • Viber
Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и НС за близо 24 млн. лева

НОВА - архив
A A+ A++ A

Николай и Евгения Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв. Делото, което водиха, е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди.

Според Баневи върху земи на приватизирано от тях дружество неправомерно е била учредена ипотека. Заради спорове с Агенцията по приватизация по изпълнение на договора за раздържавяване се стига до публична продажба на въпросните земи. Съдът обаче е категоричен - сделката е извършена на по-ниска от реалната стойност, с която са нанесени щети на Баневи.



#Николай и Евгения Баневи

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите