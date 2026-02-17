12-о място за мъжката щафета на България в биатлона на Олимпиадата

Отборът на България в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов се нареди на 12-о място в щафетата на 4 по 7,5 километра в биатлона от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.



Българите приключиха с време от 1:23.42,5 часа, като използваха десет допълнителни патрона при осемте си стрелби и не правиха наказателна обиколка.



Квартетът ни остана на 3.47,3 минути от победителите от Франция.



Състезанието завършиха 19 тима от 20 стартирали.



Това бе последно олимпийско състезание за 38-годишния Илиев, който участва на пети зимни Игри, с което изравни българския рекорд на трикратната олимпийска медалистка в шоттрека Евгения Раданова.



Олимпийската титла е за отбора на Франция.



Фабиен Клод, Емилиен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Ерик Перо спечелиха с време от 1:19.55,2 чака. Те използваха 9 допълнителни патрона, а Клод на първи пост въртя и наказателна обиколка.



Отборът на Норвегия остана втори, на 9,8 секунди от победителите.



"Топ 3“ допълни квартетът на Швеция, на 57,5 секунди от тима на Франция.