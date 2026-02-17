Антон Синапов: Тръгвам си с добри чувства от Олимпиадата

Биатлонистът Антон Синапов беше доволен от своето представяне и на съотборниците си от щафетата на България, която завърши на 12-о място на 4 по 7.5 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина.



Това беше втори най-добър резултат в историята на дисциплината за мъжкия квартет след осмото място в Калгари 1988.



Синапов потегли 14-и на последния пост , но използва само един допълнителен патрон при двете си стрелби, за да повали всички мишени, след което успя да спечели две позиции и да финишира 12-и



"Специално днес и като цяло си тръгвам с добри чувства от Олимпийските игри. Доволен съм много от щафетата, въпреки че от първия ден тук имах проблеми с възпален синузит. Дори вчера и днес имам болки в гърлото, но не искам да се оправдавам и при най-дребните неща да се отказвам, дошъл съм да се боря докрай и съм радостен, че днес успях и аз, и като цяло отборът, да покажем едно добро бягане, добър стандарт на стрелба и добър резултат", коментира 32-годишният състезател.



"Борих се по последна обиколка. Успях да задмина естонците, жалко е, че не успях да се преборя и с поляците, но спрямо предните стартове днес ми се получиха нещата", допълни той.



"Ако гледаме индивидуалните състезания, със сигурност това не е нивото на мъжкия ни биатлон. Аз бих казал за себе си, че тази година спрямо всички функционалните изследвания, които проведохме, бях подготвен най-много от всички години назад. Но в същото време резултатите ми бяха най-слаби от всичките ми олимпийски участия досега. Зимните спортове зависят от много неща, много са факторите, за да се покаже добър резултат. Болестите са едни от тях. Аз сам съм си виновен, че не успях да се съхраня докрай, да съм здрав и да покажа най-добра форма и резултати, на така е в спорта. Понякога трябва а имаш малко късмет и шанс", каза той.