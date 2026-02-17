  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +3 / +3
Варна: +6 / +8
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +3 / +5
Видин: +1 / +1
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +0 / +1
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +2 / +2
Стара Загора: +2 / +2

ЕК започва разследване срещу китайския “Шейн”

  • Сподели в:
  • Viber
ЕК започва разследване срещу китайския “Шейн”
A A+ A++ A

Европейската комисия започна днес официално разследване на китайския онлайн магазин “Шейн” съгласно Законодателния акт за цифровите услуги заради неговия пристрастяващ дизайн, липсата на прозрачност на системите за препоръчване, както и продажбата на незаконни продукти, включително материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Европейската комисия ще разследва въведените от “Шейн” системи за ограничаване на продажбата на незаконни продукти в Европейския съюз, включително секс кукли, които наподобяват деца. Изпълнителният орган на ЕС ще анализира рисковете, свързани с услугата, водеща до пристрастяване, включително предоставянето на потребителите на точки или награди. Пристрастяващите характеристики биха могли да окажат отрицателно въздействие върху благосъстоянието на ползвателите и защитата на потребителите онлайн.

Европейската комисия има съмнения за прозрачността на системите за препоръчване, които “Шейн” използва, за да предлага съдържание и продукти на потребителите. Съгласно Законодателния акт за цифровите услуги “Шейн” трябва да оповести основните параметри, използвани в неговите системи за препоръчване, и да предостави на потребителите поне една леснодостъпна опция, която не се основава на профилиране за всяка система за препоръчване.

#ЕК #Shein

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите