ЕК започва разследване срещу китайския “Шейн”
Европейската комисия започна днес официално разследване на китайския онлайн магазин “Шейн” съгласно Законодателния акт за цифровите услуги заради неговия пристрастяващ дизайн, липсата на прозрачност на системите за препоръчване, както и продажбата на незаконни продукти, включително материали, съдържащи сексуално насилие над деца.
Европейската комисия ще разследва въведените от “Шейн” системи за ограничаване на продажбата на незаконни продукти в Европейския съюз, включително секс кукли, които наподобяват деца. Изпълнителният орган на ЕС ще анализира рисковете, свързани с услугата, водеща до пристрастяване, включително предоставянето на потребителите на точки или награди. Пристрастяващите характеристики биха могли да окажат отрицателно въздействие върху благосъстоянието на ползвателите и защитата на потребителите онлайн.
Европейската комисия има съмнения за прозрачността на системите за препоръчване, които “Шейн” използва, за да предлага съдържание и продукти на потребителите. Съгласно Законодателния акт за цифровите услуги “Шейн” трябва да оповести основните параметри, използвани в неговите системи за препоръчване, и да предостави на потребителите поне една леснодостъпна опция, която не се основава на профилиране за всяка система за препоръчване.
