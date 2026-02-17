  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +3 / +3
Варна: +6 / +8
Сандански: +4 / +4
Русе: +1 / +1
Добрич: +3 / +5
Видин: +1 / +1
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +0 / +1
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +2 / +2
Стара Загора: +2 / +2

Трима представят България в Съвета за мир на Тръмп. Ето кои са

  • Сподели в:
  • Viber
Трима представят България в Съвета за мир на Тръмп. Ето кои са

ФБ/МС
A A+ A++ A

Трима души ще представят България на първото заседание на Съвета за мир на Доналд Тръмп. На последното си заседание днес правителството прие решение за участие на страната ни във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон на 19 февруари 2026 г., по покана на американския президент Доналд Тръмп, който е и основател и председател-учредител. Спраната ни е сред учредителите на Съвета за мир.

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси в Министерството на външните работи, ще е част от делегацията, както и Стефка Йовчева, временно управляващ българското посолство във Вашингтон.

Делегацията на България се предвижда да вземе участие във Встъпителното заседание на 19 февруари 2026 г. като държава участник без право на глас в съответствие с чл. 11.1, б. „б“ от Устава на Съвета за мира.

Участието на България е в съответствие с последователната позиция на страната ни в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.

#Съвет за мир

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите