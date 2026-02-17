Оранжев и жълт код за виелици и силен снеговалеж утре, температурите се сриват

Оранжев и жълт код за виелици и снеговалежи за 18 февруари обявиха синоптиците от НИМХ.

По-сериозното предупрежение е в сила за област Добрич, както и части от Варна, Шумен, Русе, Разград, Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин. За останалата част от страната е валиден жълт код, с изключение на малки части от област Кюстендил, София-област, Перник и Благоевград.

Явленията ще са съпроводени от силен вятър, за което също са обявени жълт и оранжев код:



През нощта срещу сряда ще е облачно, като в по-голямата част от страната ще има валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще вали дъжд, който също ще премине в сняг. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между -2 и 3°, а максималните – между 2 и 7.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, а по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -5 градуса, а на 2000 метра – около -9.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места - с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Максималните температури ще са 4-5°.