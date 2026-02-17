Разкриха схема за източване на евросубсидии за хора с увреждания у нас, 4ма са обвинени

Европейската прокуратура (EPPO) в София повдигна обвинения срещу четирима заподозрени за измамно получаване на средства по програми за заетост на хора с увреждания.

Според разследването две дружества били регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд и насочена към интеграцията на хора с трайни увреждания на пазара на труда и повишаване на тяхното социално включване. Събраните доказателства показват, че обвиняемите нямали намерение да развиват реална стопанска дейност или да осигурят действителна заетост на лица от целевите групи.

Вместо това схемата била насочена към незаконно усвояване на средства от ЕС, предназначени за изплащане на заплати на фиктивно наети служители. С помощта на съучастник трима управители на дружествата удостоверили невярно, че наели лица от целевите групи, които в действителност не извършвали никаква трудова дейност.

Разследването установява още, че обвиняемите изисквали от фиктивните служители да им връщат в брой повече от половината от полагащото им се възнаграждение, с цел да не остава следа от извършената измама.