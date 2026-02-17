Каспаров зове Европа да организира руски антипутинисти да създадат "алтернативна Русия" в чужбина

Каспаров предлага Европа да организира руските граждани, които се противопоставят на руския президент Владимир Путин, за да създадат алтернативна Русия в чужбина.



Според него това е една от най-перспективните насоки на работа за Запада, особено ако войната се проточи.



Според Каспаров, в момента в Легиона "Свобода за Русия“ воюват само няколкостотин души, което е "капка в морето“. Той подчертава, че е важно да се привлекат онези, които в момента са в Русия и работят за системата на Путин, но биха могли да напуснат страната.



Каспаров подчертава, че ефективен начин за подкопаване на възможностите на Кремъл да води война е "изтичането на мозъци“.



"Путин има достатъчно войници, за да ги хвърля на фронта, но инженерите, компютърните специалисти и финансистите може да не са достатъчни. Става дума за няколкостотин хиляди души“, посочва той.



Създаване на "руски Тайван"



Опозиционерът предлага да се създадат за тези хора организационни форми на базата на Берлинската декларация и да се изгради "друга Русия" под бяло-синьо-бялото знаме – символ на руския протест срещу нахлуването на РФ в Украйна.



Той е убеден, че това може реално да подкопае способността на режима на Путин да води война, въпреки че признава рисковете от използването на инициативата на ФСБ за провокации.



На въпроса дали тези хора трябва физически да се преместят в Европа, Каспаров отговоря утвърдително.



"Да, те трябва да заминат. Да, много от тях заминаха тогава, през 2022 г. Повече от един милион души, а според някои дори до три милиона, заминаха и бяха принудени да се върнат, защото паспортите им изтекоха. Путин веднага заяви: за да си направите паспорт, трябва да се върнете в Русия. Тоест всъщност Путин разбра, че не може да ги пусне. Западът не направи нищо", посочва политикът.



"Дайте им възможност да напуснат. Просто това е потенциал, който Путин не може да замести с нищо. Никакви индуси, които той ще доведе, или китайци, не могат да го направят", одбелязва опозиционерът.



Той добавя, че много от тези хора имат негативно отношение към войната, а заминаването им ще позволи да се използва интелектуалният им потенциал срещу Кремъл.