Керемедчиев: Членството ни в Съвета за мир е нелегитимно, берем срам

България тръгна по възможно най-погрешния начин със заявката си за членство в Съвета за мир.



Това мнение изрази пред БНР Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи.



Подписът на премиера в оставка е невалиден, защото няма и явно в следващите дни няма да има последваща ратификация. Нашето членство там не може да бъде легитимно, смята той. По думите му сме се изложили пред американската администрация, подписвайки документ без правно значение.



Има голяма разлика в това да си учредител и да си наблюдател в тази организация, уточни той с оглед на заявките на други страни да участват само като наблюдатели.



"България в момента не е седнала официално на масата. Подписите, които са поставени, са нелегитимни. По-скоро имаме функция на наблюдател с подписани функции за учредител", поясни Керемедчиев.



В момента вече берем срам от това наше действие. След всички фанфари и официалности, които съпровождаха нашия подпис, се оказа, че той реално е невалиден, изтъкна бившият заместник-министър на външните работи и преди събирането на Съвета за мир на 19 февруари обобщи:



"България направи най-неправилните стъпки в тази бъркотия."



Тръмп прави всичко възможно да заобикаля международните организации. Той показва, че би желал да налага еднолично или с ограничена подкрепа мир по свой си начин. Затова е правилно от страна на европейските лидери и институции да наблюдават отблизо тези действия, тъй като се създават паралелни центрове на влияние и вземане на решения, посочи Милен Керемедчиев в предаването "12+3".



Според него трудно Съветът за мир би иззел функциите на ООН