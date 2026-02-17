ЕСПЧ осъди България за лошо разследване на побой над британец

Европейският съд за правата на човека осъди днес България за това, че не е разследвала по адекватен начин расистка агресия срещу британски фен, предаде АФП.

Инцидентът се случил на 29 септември 2018 по време на дерби между Левски и ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски".

Докато е бил с приятели, Леон Франсоа д'Асиз Кофи, който е британски гражданин, роден през 1970, е бил нападнат от няколко човека и паднал на земята. Той е получил множество силни удари, както и много травми. Наложило се е да претърпи операция на челюстта.

Британецът е завел дело в Европейския съд за правата на човека, тъй като смятал, че тази атака е била на расистка основа. Българските власти не са взели съответните мерки, за да предотвратят агресията, и не са провели адекватно разследване по случая.

Съдът в Страсбург заключи, че макар българските власти да са имали капацитет да защитят хората, разследването им е било неефекитивно. То не е разкрило нито фактите около нападението, нито кои са извършителите. Освен това съдът критикува държавата, че изобщо не е проверила дали зад атаката не стои расистки мотив.

Британецът е поискал 100 хиляди евро за морални щети, като съдът му е отредил 18 500. България трябва да плати и разходите по делото, които са на стойност 4500 евро.