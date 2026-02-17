Минимум 799 евро издръжка за един работещ месечно

Минимум 799 евро (1562 лева) нетен месечен доход са необходими за издръжката на един работещ човек в България. Това показват изчисленията на КНСБ за т.нар. „заплата за издръжка“ за четвъртото тримесечие на 2025 г. Сумата е значително по-висока от минималната работна заплата за настоящата година, която възлиза на 620,20 евро.

Данните отразяват дохода, необходим за покриване на основните жизнени разходи — храна, жилище, услуги и други базови нужди, без да включват луксозно потребление.

Издръжката за семейство надхвърля 1400 евро

За тричленно семейство с едно дете до 14 години необходимият месечен доход достига 1438 евро (2812 лева). Според президента на КНСБ Пламен Димитров сумата се увеличава с 1% на тримесечна база и с 6% на годишна. В сравнение с 2024 г. издръжката на такова домакинство през 2025 г. е нараснала със 159 лева.

Тенденцията показва устойчиво покачване на разходите за живот, което продължава да оказва натиск върху доходите на домакинствата.

Храните, наемите и услугите продължават да поскъпват

През последното тримесечие на 2025 г. цените на хранителните продукти са се увеличили с 1,3%, докато нехранителните стоки и услуги бележат ръст от 0,7%. Значително увеличение се наблюдава при жилищните наеми — с над 12% на годишна база.

Поскъпване има и в сферите на здравеопазването, образованието, свободното време, както и при разходите за електро- и топлоенергия за битови нужди. Само необходимият доход за храна и обществено хранене за един работещ човек възлиза на 627 лева (321 евро) месечно.

Повече от половината работещи остават под прага

Въпреки лекото намаление на дела на хората с доход под заплатата за издръжка към ноември 2025 г., повече от половината работещи — 57,5% — все още се осигуряват на по-ниски доходи.

Около 256 000 души работят на пълно работно време и се осигуряват на ниво минимална работна заплата. Те представляват 11,8% от всички наети на пълен работен ден — или приблизително един на всеки осем работещи.

Призив за ръст на възнагражденията

Според синдикалната организация България продължава да отчита един от най-високите темпове на ръст на цените на храните в Европейския съюз, при същевременно най-ниско ниво на заплащане. В тази връзка КНСБ настоява за увеличение на заплатите в частния сектор с минимум 10%, което да компенсира нарастващите разходи за живот.

Синдикатът призовава и за бързо приемане на държавния бюджет, като настоява в него да бъде гарантирано увеличение на разходите за персонал с поне 10%.