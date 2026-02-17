България се моли за Боби Михайлов

Един от героите на България в САЩ 94 Борислав Михайлов продължава да се бори за живота си. Състоянието му е почти непроменено от края на ноември м.г., когато бе връхлетян от масивен инсулт, съобщи БЛИЦ, позовавайки се на свои източници в медицинските среди.

Екип от елитни специалисти от столичната болница "Токуда" се грижи денонощно за здравето му, но към момента усилията им не дават резултат.

63-годишният мъж е настанен в специална стая, оборудвана с модерна апаратура. Освен лекарите, до Михайлов неотлъчно са неговата половинка Мария Петрова и децата му Николай, Бисера и Елинор. Достъп до Борислав имат само най-близките му, освен тях в много редки случаи са допускани негови приятели, но само по преценка на семейството му.

Вратарят, който радваше поколения българи с великолепните си спасявания, е поставен в кома и е под постоянното наблюдение на медицински лица.