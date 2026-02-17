ЕП деактивирал функции с ИИ на служебните устройства на евродепутатите

Европейският парламент е деактивирал вградените функции с изкуствен интелект на служебните устройства на евродепутатите и техните сътрудници заради опасения, свързани със сигурността и защитата на данните, съобщава "Политико". Това станало, след като от отдела за техническа поддръжка преценили, че не могат да гарантират сигурността на данните, обработвани от тези инструменти.

"Някои от тези функции използват облачни услуги, за да извършват задачи, които биха могли да се обработват локално, като по този начин изпращат данни извън устройството", пише в изпратен вътрешен мейл до евродепутатите. В него се пояснява, че тъй като те продължават да се развиват и да стават достъпни на все повече устройства, пълният обхват на споделяните данни с доставчиците на услуги все още се оценява.

"Докато това не бъде напълно изяснено, се смята за по-безопасно тези функции да останат изключени", се подчертава в писмото.

През последните години ЕС засили политиките си за защита на данните, донякъде заради опасения, свързани с чуждестранни технологични доставчици.

През ноември група евродепутати призова Европейския парламент да се откаже от вътрешното използване на софтуер на Microsoft в полза на европейска алтернатива. През 2023 г. институцията забрани и използването на приложението TikTok на служебните устройства и препоръча на евродепутатите да го изтрият от телефоните си.

Последната мярка засяга вградени функции като асистенти за писане и обобщаване на текстове, разширени виртуални асистенти и обобщения на уебстраници както в таблети, така и в телефони, пояснява европейски представител, пожелал анонимност.

Приложенията, електронната поща, календарът, документите и други ежедневни инструменти не са засегнати от решението, се уточнява в писмото до евродепутатите.



