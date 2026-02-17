Хампарцумян: Алчни търговци "изстискват" хората

Няма нищо шоково. По-скоро очаквани ефекти. Преминаването в еврото мина по-гладко, отколкото можеше да бъде. Оттук нататък, ако искаме справедливи цени, трябва да има контрол на качеството на стоките и услугите, и конкуренция. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян.

"Въвеждането на еврото върху инфлацията почти няма измерим ефект. Но веднага искам да кажа - ако някой е алчен търговец и иска да обясни всичко чрез еврото, това е съвсем друго", добави още той.

"Когато някой вдигне цена от 20 лева на 20 евро - това не е закръгляне на цена. Това трябва да се гледа с по-сериозно око", заяви икономистът Лъчезар Богданов.

Наблюдаваме процеси, които не са започнали януари месец, уточни още той.

"Има едно емпирично правило - че търговецът, чиято цел е да вдигне цената до там, че да не се разбягат клиентите му, това е едно динамично равновесие. Цялата работа е дисбаланса между това, което произвеждаме и предвалага, и възможностите на хората да харчат", внесе пояснение по темата и Левон Хампарцумян.

"В един момент хората ще си кажат - тук ми стана прекалено скъпо. Ще отида на друго място. Не цялата икономика и търговия са картели и споразумения", добави още финансистът.

"Да, всички казваме, че е лесно, но не се отказваме", контрира го Богданов. "С пояснението, че затова в София е най-скъпо, защото тук потреблението е сериозно".

"Просто трябва да се види какво се случва в производството, как работи конкуренцията. Всичко трябва да се гледа. Ако изобщо имаме регулатори в тази държава, това е тяхната работа. Това повече прилича на опит за администриране на цени, отколкото да се подсили конкуренцията, намеси се отново Хампарцумян, пояснявайки, че неслучайно и глобите, които са наложени, са в хиляди евро. Това повече прилича на опит за администриране на цени, отколкото да се подсили конкуренцията", намеси се отново Хампарцумян, пояснявайки, че неслучайно и глобите, които са наложени, са в хиляди евро.

"Когато се взима кредит, не трябва да се взима на ръба на възможностите. Обстоятелствата се променят бързо. Трябва да имаме някакъв вид буфер. И ако тези условия са изпълнени, дали лихвите са високи или ниски, няма кой знае какво значение, важното е да са поносими", добави още той.

По темата за предстоящото формиране на бюджет, Богданов беше категоричен, че - за да се внася бюджет в предизборна кампания ще е огромен риск и чисто политически - огромен провал. И уточни, че има шанс и популизмът в сегашните партии да доведе до още по-сериозни проблеми.

"Във всяка нормална демокрация бюджетът е икономическата политика на дадено управляващо мнозинство", завърши икономистът в студиото на Би Ти Ви.