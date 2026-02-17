До седмица: Отпускат 90 млрд. евро заем от ЕС за Украйна

Следващата седмица се очаква да приключат процедурите, свързани с отпускането на заем за 90 милиарда евро за Украйна.

Това съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция след днешното заседание на финансовите министри от ЕС в Брюксел, предаде БТА.

Домбровскис посочи, че днес е запознал своите европейски колеги с подготовката за осигуряването на средствата и поясни, че изплащането на сумите се предвижда да започне от второто тримесечие на тази година.

Еврокомисарят отбеляза, че миналата седмица Европейският парламент (ЕП) също даде своето съгласие за допълнителна финансова подкрепа за Киев.

Европейската комисия (ЕК) предложи разширяване на санкциите срещу Русия и призоваваме за бързо одобрение, изтъкна Валдис Домбровскис.

По-рано днес говорител на ЕК потвърди очакването на институцията допълнителните санкции да бъдат одобрени до навършването на четвъртата година от руското нахлуване в Украйна на 24 февруари, посочва агенцията.