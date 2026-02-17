Бербо става спортен министър в кабинета "Гюров"? Вижте кого още спрягат за шефове на ведомства

Футболната легенда Димитър Бербатов е фаворит за министър на спорта, обяви току-що Нова Телевизия. Името му щяло да присъства в папката за проектокабинета "Гюров", твърди телевизията. Утре икономистът трябва да представи министрите си пред президента Илияна Йотова.

До този момент имаше спекулации с няколко имена. Едно от тях бе на настоящия спортен министър Иван Пешев, който е от квотата на БСП. Смяташе се, че той може да запази поста си, в което имаше известна логика, защото през последната година опази името си от скандали.

В медиите вече се обсъждат възможните министерски имена в служебния кабинет, като повечето са хора, които са заемали постове като министри или заместник-министри в предишни правителства.

Сред спряганите имена са:

Румяна Бъчварова – бивш вицепремиер и посланик на България в Израел; може да оглави кабинета на Гюров или отново да заеме поста вицепремиер.

Трайчо Трайков – кмет на столичния район "Средец", обсъждан за секторите икономика и енергетика.

Михаил Околийски – вероятно ще оглави здравеопазването.

Сергей Игнатов – бивш министър на образованието, обсъждан за същия пост.

Андрей Янкулов – възможен министър на правосъдието.

Надежда Нейнски – обсъждана за външен министър

Бойко Ноев – спряган за министър на отбраната.

Иван Христанов – вероятно ще ръководи земеделието.

Юлиян Попов – обсъждан за околната среда и водите.

Димитър Бербатов – емблематично име в българския и световния футбол, вероятно ще стане част от екипа на Гюров.

Все още не са ясни предполагаемите имена за ключови сектори като МВР и финанси, като очакванията са да бъдат обявени утре.



