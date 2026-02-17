  • Instagram
Публикуваха доклада за проверката за сигналите срещу Калушев и НПО-то

БТА
В изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г. комисия от Дирекция "Инспекторат“ изготви доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и работата на служители от структури на МВР по тях.

Това съобщиха от МВР.

От проверката става ясно, че сдружението е с представляващ Ивайло Иванов. Членове на УС са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. Освен тези лица, учредители на сдружението са проф. Николай Масторов, проф. Стиляна Димитрова, Дечо Василев и Пламен Статев.

От 2022 година до момента в МВР са получени четири сигнала срещу НПО-то на Ивайло Калушев.

Доклада можете да видите ТУК.


