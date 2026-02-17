"Мяра": 33,3% за Радев, 5 формации сигурни за парламента, 2 - на бариерата, 3 - под нея

За формацията на Румен Радев са 33,3% от твърдо решилите да гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, за ГЕРБ-СДС - 18,9%, за ПП-ДБ - 12,7%, за ДПС-НН - 10,7%, за "Възраждане" - 6,8%.

Това показва проучване на "Мяра", проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода "лице в лице" с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.

За МЕЧ засега са решили да гласуват 3,9%, за БСП - 3,7%, за "Величие" - 2,3%, за ИТН - 2,1%, за АПС - 1,9%.

Според публикуваното вчера първо проучване, включило бъдещата коалиция на Румен Радев - на "Маркет линкс", за формацията на подалия оставка президент със сигурност ще гласуват 25,6%, за ГЕРБ-СДС - 15,4%, за ПП-ДБ - 12,5%, за ДПС-НН - 10,5%, за Възраждане - 4,5%.

"Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала "Петрохан", а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП", коментират от агенцията на социолога Първан Симеонов.

Според проучването, ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него.

51,5% е декларацията за активност, което означава възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи.

1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да изберат варианта "Не подкрепям никого".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.