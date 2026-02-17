  • Instagram
Столичната община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая

Столичната община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая
Столична община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки. Това съобщи заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев във Facebook.

По думите му инициативата е част от визията за бюджета на София за 2026 г. и представлява най-голямата инвестиция в подвижен състав за последните 15 години. Процедурата предвижда не само доставка на мотриси, но и изграждане на инфраструктура за поддръжка, 30-годишно сервизно обслужване и обучение на персонал.

Чаушев посочва, че целта е дългосрочен модел на управление с предвидимост и ясно разпределена отговорност. Според него реализацията на проекта ще осигури високо качество на трамвайния транспорт за следващите десетилетия и ще създаде условия за разширяване на мрежата, включително по трасето на бул. „Тодор Каблешков“.

Процедурата започва в условията на неприет държавен и общински бюджет и финансови затруднения в сектора, но стратегическите решения трябва да се придвижват независимо от краткосрочните предизвикателства, допълва заместник-кметът.

