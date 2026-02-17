Мартин Карбовски: Родителите дължат отговор какво правеха децата на "Петрохан"

Журналистът Мартин Карбовски отправи остри критики към родителите на загиналите деца в трагедията край хижа "Петрохан". В емоционална публикация в социалните мрежи той повдигна въпроса за моралната отговорност на близките, които са позволили непълнолетните да попаднат в затворената общност на Ивайло Калушев.

"Обществото ни не пази децата си и не желае да разисква най-важното логическо несъответствие в това масово убийство", написа Карбовски във Facebook.

Въпросът на въпросите

Според журналиста, докато общественото внимание е насочено към версиите за черни джипове, фентанил или иманярство, се пропуска най-важният факт – присъствието на непълнолетни в центъра на събитията.

"От значение е само един факт - горе е имало деца. Тези деца не са само две. Въпросът е - там ли им е мястото?", попита риторично Карбовски. Той настоява, че преди всяка криминална версия трябва да се отговори на въпроса защо тези децаса се намирали в хижа, каравана или дори в Мексико, както стана ясно от данните за пътуванията на групата.

Атака срещу мълчанието на бащата

Карбовски насочи критиката си директно към спелеолога Яни Макулев, баща на едно от загиналите момчета. Преди откриването на телата Макулев заяви в телевизионни интервюта, че е "100% спокоен" и има пълно доверие на Ивайло Калушев. След трагичната развръзка обаче бащата спря публичните си изяви.

"Яни Макулев се скри. Ще отиде при колега, който няма да го пита - какво е правило там детето му",заяви Мартин Карбовски. Според него това не е просто обвинение, а тежко подозрение за начина, по който родителите са постъпили с децата си, поверявайки ги на съмнителни организации и лидери.

Липсващият диалог

Коментарът на журналиста идва на фона на разширяващото се разследване, което проверява дейността на организацията на Калушев, включително сигнали за сектантски практики и нерегламентирани обучения. Карбовски подчертава, че единствените хора, които са длъжни и могат да дадат отговор защо децата са били там, са именно техните родители.

"Това е въпросът на въпросите и дори версията ви да е вярна, отговорът на "ЗАЩО СА ТАМ ДЕЦАТА?", е началото на всяка диагноза по случая," завършва позицията си журналистът.