Стадионът на ЦСКА върви с бесни темпове

Напредъкът по строежа на стадион "Българска армия" продъжава. Това се разбира от последните кадри, заснети с дрон, на които се вижда, че съоръжението в Борисовата градина придова все по-завършен вид.

"Още с първите кадри отговарям на въпроса защо по фасадата няма да има мазилка. Причината е, че се поставя паропропусклива мембрана. Тя изпълнява същата функция като мазилката, но се монтира много по-бързо. Мембраната не позволява на вятъра да преминава, а същевременно дава възможност на сградата да "диша". Върху нея ще бъде поставена и каменната вата.



От по-далечен план се вижда докъде е стигнало поставянето на мембраната и изолацията. Долу имаше въпрос какви са тези съоръжения - най-вероятно това са чилърите, тоест външните тела на отоплително-охладителната система. По формата им личи, че не става дума за прозоречни панели. Те ще бъдат монтирани върху подготвените метални стойки на покрива.

На покрива на сектор "А" има складирани доста материали - крепежи, изолация и елементи за довършване. Очаква се освен чилърите да бъдат поставени и слънчеви панели. Работници подготвят зоната за монтажа, а вече се виждат и трасета, по които вероятно ще се свързват външните тела с вътрешната инсталация.

В сектор "А" продължават довършителните работи - предстои полагане на замазка и подови настилки. На места се оформят нови стени и се виждат защитени ъгли, очевидно за зони с открит бетон, който ще бъде само боядисан. Между сектор "А" и "Б" има помещение, което буди интерес. Вратите са плътни и в момента не може да се надникне вътре. По вида им предполагам, че става дума за служебно или охранително помещение. По таванните скари вече се полагат множество кабели - комуникации, захранвания и други системи.

В сектор "Б" напредва монтажът на козирката, включително прозрачните елементи. В ъгловите участъци работата е по-сложна и личи, че там ще има допълнителни довършителни дейности.В сектор "В" подготовката на козирката започна най-рано и тук напредъкът е видим.

Зад сектор "Г" вече се работи по павирането - виждат се работници, които фугират и режат елементи.Двете видеостени са вече монтирани. С вишки се работи по кабелните трасета и озвучителната система. Има няколко нива кабелни скари, по които предстои да се положат всички комуникации. Във вътрешните помещения текат активни довършителни дейности - монтаж на гипсокартон, изолация с вата, електроинсталации.

На ниво "платинум" се оформят специализирани помещения, а на "голд" също се работи интензивно. На ниво "силвър" видимостта е ограничена заради отраженията в прозорците. Оформя се вход, през който ще може да влиза едра техника - камиони, линейки, пожарни. Все още не са започнали дейностите по седалковите панели - това ще стане след завършване на фасадните отвори, за да се гарантира суха среда. От външната страна вече се копае - вероятно за отводняване или поливна система. Полага се мембрана, върху която ще бъде излят бетон".