Контранастъпление! Украйна си върна 201 кв. км за пет дни

Украинските войски са възвърнали 201 квадратни километра територия от руските сили между 11 и 15 февруари, отбелязвайки най-бързия си напредък за повече от две и половина години. Според AFP, която анализира данни от Института за изследване на войната (ISW) и бе цитирана от France24, този напредък почти съвпада с общата територия, която Русия е завзела през декември 2025 г. Последният успех представлява най-значителното териториално постижение на Украйна за толкова кратък период от началото на контранастъплението през юни 2023 г.

Анализът на ISW предполага, че напредъкът може да е бил улеснен от смущения в руските комуникации, причинени от последните блокирания на достъпа до Starlink. Руски военни блогъри съобщавали, че прекъсванията на Starlink създават трудности в командването и контрола, засягайки координацията им на бойното поле.

Украинското контранастъпление е съсредоточено приблизително на 80 километра източно от Запорожие, където руските войски печелеха позиции от лятото на 2025 г. Украинските сили са възстановили позиции и по фронтовете на Харкив, Костантиновка, Покровск и Новопавловка, като отблъскват руските сили по няколко направления.

По-рано руските дронове "Шахед" разчитаха на спътниковите комуникации на Starlink, за да заобиколят украинските системи за електронна война, което им позволяваше по-точни удари в Украйна. В отговор, на 2 февруари, Украйна, в сътрудничество със SpaceX, въведе система за проверка на Starlink терминали, за да ограничи достъпа на Русия. До 5 февруари наблюдателите съобщиха за широко разпространени смущения в Starlink връзките, използвани от руските войски по фронтовата линия.

На 10 февруари Координационният щаб за третирането на военнопленници в Украйна разкри, че руските войски принуждават семействата на украински пленници да регистрират Starlink терминали на техни имена. Два дни по-късно, на 12 февруари, 256-ата Кибератакуваща дивизия, заедно с InformNapalm и MILITAN, събраха данни за 2 420 руски Starlink терминала, включително точните местоположения на руските единици, с цел блокиране на спътниковите им комуникации и намаляване на оперативната им ефективност.