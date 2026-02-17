  • Instagram
Президентът на САЩ: „Нямам нищо общо с Епстийн, всичко е проверено и доказано"

Президентът на САЩ: „Нямам нищо общо с Епстийн, всичко е проверено и доказано“
Американският президент Доналд Тръмп отново отхвърли твърденията за връзки с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, като настоя, че е „напълно оправдан“. Говорейки пред репортери на борда на Air Force One, Тръмп каза: „Нямам какво да крия. Бях оправдан. Нямам нищо общо с Джефри Епстийн. Те започнаха разследването с надеждата да намерят нещо и откриха точно обратното.“ Той добави, че самият Епстийн се е противопоставял на неговата президентска кампания.

По-рано този месец говорителят на Белия дом Каролайн Левит потвърди позицията на Тръмп, като подчерта, че той е прекъснал всякакви връзки с Епстийн в Мар-а-Лаго, описвайки Епстийн като „гадняр“. Левит отбеляза, че наскоро публикуваните над три милиона документа, свързани с престъпленията на Епстийн, подчертават прозрачността на администрацията на Тръмп. „За разлика от много други, споменати в тези файлове, президент Тръмп е прекъснал връзката си с Епстийн и е бил честен за това в продължение на години,“ каза тя, подчертавайки, че изявленията му са последователно верни.

Тръмп многократно омаловажава всякакви асоциации с Епстийн, като отбелязва, че е прекратил връзката им в началото на 21-ви век, след като Епстийн е наел един от служителите на Тръмп в Мар-а-Лаго. Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес, е известен със своята широка мрежа от високопоставени контакти в политиката, бизнеса и развлекателната индустрия. Въпреки продължаващия обществен интерес, Тръмп поддържа, че не е имал участие в престъпленията на Епстийн и винаги се е дистанцирал от скандала.

