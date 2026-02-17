„Дадохме всичко“: Германия изчерпа запасите си от ракети за Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул призна, че Германия практически е изчерпала собствените си резерви от зенитни ракети и вече не може да доставя директно на Украйна от собствените си запаси. Отговаряйки на въпроси за недостига на украинските въздушни отбранителни способности, Вадефул обясни, че останалите ракети вече идват от американско производство, финансирано основно от европейски държави, като Германия поема значителна част от разходите.

„Отчасти защото вече нямаме повече. Това, което все още има… идва от американско производство. Честно казано, всичко, което излиза от производствените халета там, сега също отива директно за Украйна,“ обясни Вадефул, подчертавайки, че Германия вече е предоставила всичко, което е могла, и продължава да финансира голяма част от помощта, която достига до Киев. „Дадохме всичко, което по някакъв начин имахме,“ добави той, отбелязвайки, че тази подкрепа е оправдана, тъй като Украйна защитава свободата на Европа.

Вадефул призова и другите европейски държави да допринесат повече за въздушната отбрана на Украйна. Той подкрепи призивите на германския министър на отбраната Борис Писториус, като призова партньорите да проверят собствените си запаси и да увеличат подкрепата си. Вадефул посочи, че Германия многократно е предприемала подобни мерки в миналото.

Заявлението идва след критики от страна на украинския президент Володимир Зеленски на Световния икономически форум в Давос относно забавянето на доставките на зенитни ракети от Европа. НАТО отговори, че доставките на ракети Patriot не са закъснели и отбеляза, че няколко партньорски държави ще предоставят на Украйна ракети от собствените си запаси, за да компенсират недостига в американските доставки.

По-рано, украинският посланик в НАТО Алона Хетманчук посочи шестте държави, предоставящи най-голяма подкрепа чрез PURL. Зеленски също съобщи на 14 февруари, че прехващачите са пристигнали малко преди Русия да започне мащабна комбинирана атака на 12 февруари, което позволи на Украйна да прехване балистичните заплахи. На 16 февруари той нареди на Въздушните сили, Министерството на отбраната и „Укренерго“ да подготвят допълнителни защитни мерки в очакване на потенциални нови масивни удари от Русия.