„Сделка или последствия“: САЩ оказват натиск върху Иран преди новите преговори

Американският президент Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран преди следващия кръг дипломатически разговори в Женева, заявявайки, че Техеран трябва да се съгласи на сделка или да понесе сериозни последици. Говорейки пред репортери в понеделник, Тръмп потвърди, че ще участва косвено в преговорите и описа предстоящите обсъждания като критично важни.

Той характеризира разговорите като изключително значими, отбелязвайки, че Иран е труден партньор на преговорната маса. В същото време Тръмп заяви, че иранските лидери в крайна сметка се оказали лоши преговарящи, твърдейки, че сделка е можела да бъде постигната по-рано, вместо Съединените щати да прибягват до военна сила, включително използването на бомбардировачи B-2 за удари по ядрените способности на Иран.

Прочети повече: Операция „Изгряващ лъв“: Защо и как Израел нападна Иран

Тръмп свърза възобновените дипломатически усилия директно с последните военни действия на САЩ, които според него са променили стратегическия баланс и са принудили Иран да се върне към преговори. Той изрази надежда, че Техеран сега ще се държи по-прагматично, добавяйки, че икономическият и политически натиск принуждава иранските лидери да търсят споразумение. Според Тръмп този натиск е помогнал за постигането на известна стабилност в Близкия изток.

Въпреки че призна, че могат да възникват отделни напрежения, Тръмп настоя, че по-широката цел за регионална сигурност е постигната. Той посочи, че спорадични инциденти са възможни, но общото спокойствие е възстановено в резултат на решителните действия на САЩ срещу ядрената инфраструктура на Иран.

Президентът защити последните удари, извършени в рамките на операция „Midnight Hammer“, при която американските сили атакуваха три основни ядрени обекта – Фордо, Натанз и Исфахан. Тръмп заяви, че без операцията Иран щеше да е на ръба на получаване на ядрено оръжие в рамките на месец, сценарий, който според него щеше драматично да промени стратегическата ситуация.

Тези събития следват разпадането на по-ранните дипломатически усилия. Иран и САЩ проведоха няколко кръга от ядрени преговори през април 2025 г. в Маскат и Рим, но ситуацията се изостри рязко в края на юни 2025 г., когато Вашингтон извърши удари по ирански ядрени обекти. Техеран осъди атаките, определяйки ги като явно нарушение на международното право и на Устава на ООН.

Въпреки това, очаква се и двете страни сега да се върнат към преговори. Следващият кръг разговори по иранската ядрена програма е насрочен за вторник местно време в Женева. Според CNN се очаква американската делегация да включва специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които ще представляват Вашингтон в новите усилия за постигане на сделка.