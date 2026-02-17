Тръмп призовава Украйна да се присъедини „бързо“ към преговорите в Женева

Американският президент Доналд Тръмп заяви преди възобновяването на тристранните преговори в Женева, че Украйна трябва да се присъедини към разговорите без забавяне, предупреждавайки, че Киев „по-добре да седне на масата бързо“. Говорейки пред репортери на борда на Air Force One, Тръмп описа предстоящите обсъждания на 17–18 февруари като директни и „много лесни“, като добави недвусмислено, че това е всичко, което има да каже по темата.

Коментарите му дойдоха в момент на засилена дипломатическа активност около нов кръг преговори между САЩ, Украйна и Русия. Вечерта на 16 февруари украинската делегация пристигна в Женева, за да се подготви за срещите. От руската страна съставът на преговарящите се е променил спрямо предишния кръг, като се очаква делегацията да бъде водена от Владимир Медински, съветник на руския лидер Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява промяната в руската преговаряща група да не забави напредъка по обсъждането на възможен край на войната. В същото време той избягна оптимизма, предупреждавайки, че Москва може да подготвя нови мащабни атаки, докато преговорите текат.

В нощното си обръщение на 16 февруари Зеленски каза, че украинското разузнаване е засекло подготовка за нови масивни удари по енергийната инфраструктура на страната. Той подчерта, че системите за противовъздушна отбрана трябва да бъдат правилно конфигурирани и призова партньорите да ускорят доставката на обещаната помощ. Всяко забавяне, предупреди той, само ще увеличи щетите от потенциалните руски атаки. Зеленски добави, че ангажиментите, обсъдени на последната Мюнхенска конференция по сигурността, трябва да бъдат изпълнени бързо.

Зеленски потвърди, че украинската делегация вече е в Женева и се подготвя за преговорите, но предупреди, че продължаващите руски нападения могат да подкопаят дипломатическите усилия. Той посочи, че Москва изглежда решена да използва последните дни на зимата, за да нанесе допълнителни щети на цивилни и инфраструктура, аргументирайки, че такива действия само усложняват постигането на споразумения.

Според Зеленски Киев е приел това, което той определи като реалистични предложения от САЩ, включително безусловно и дългосрочно примирие. Той заяви, че Русия е отхвърлила тези идеи и продължава както настъпленията на фронта, така и удари по градове и енергийни съоръжения. Украйна, добави той, очаква партньорите си да действат решително, така че натискът върху агресора реално да подобри перспективите за мир.