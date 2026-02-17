Калушев със странна бележка на секс тематика, до кого е? СНИМКА

Ваджраяна не е християнската църква. В чикии и секс няма нищо лошо, срамно или… неприлично. Чрез подсилване на с. енергия в теб в миналото съм опитвал да ти помогна да поискаш да го интегрираш в това, вместо да го криеш, или да се правиш, че я няма.

Това гласи бележка, написана от Ивайло Калушев, която е открита в хижа "Петрохан". Посланието е изписано върху лист от балотажна бюлетина, което допълнително поставя въпроси за обстоятелствата около създаването му. Тя съдържа фрази и психологически елементи, които могат да дадат допълнителен контекст за състоянието на пишещия ги в последните му дни, съобщава GlasNews.bg.

"Правене на такива неща със срам и страх и всички тези ефекти е унищожително в енергиен план и е целен ефект от църквата през вековете. От дхарма гледна точка обаче, дори в отпуснатият и естествен си вид, тези неща продължават да трупат кармични натрупвания, заради това има сексуални практики", продължава текста, написан от Калушев.

При трагичните събития, разиграли се между 1 и 8 февруари 2026 г. в района на хижа „Петрохан“ и връх Околчица, загинаха общо шест души. Според официални съобщения на МВР и прокуратурата всички шестима са починали от огнестрелни рани, като разследващите работят с версии за убийство, последвано от самоубийство, или серия от самоубийства.

Още от самото начало се появиха спекулации за сексуални отношения между Калушев и част от непълнолетните му ученици. Един от тях, Валери, още през 2022 година подава сигнал за сексуално посегателство. В интервю след трагедията той разказа, че сексуалните му отношения с лама Иво са започнали когато е бил на 15 години след медитации и духовни практики.

Майка му пък напълно отрече думите на сина си и заяви, че никога не му е вярвала. В публикация във Facebook тя дори заяви, че Калушев, както и останалите от групата, са практикували въздържание от секс. Нещо, което намерената бележка опровергава.

Според анализаторите личните обръщения в текста. могат да бъдат насочени към конкретно лице от обкръжението на автора.