Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Учител от плевенско село е задържан за педофилия, съобщи обществената телевизия. След сигнал от майка на момиче, разследващите са събрали данни, че преподавателят е извършвал сексуални действия с поне две деца.
Днес обвиняемият учител ще бъде изправен пред съда с искане за определяне на мярка "задържане под стража".
