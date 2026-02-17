Годината на Огнения кон е тук: вашият китайски хороскоп за 2026 г.

Ако миналата година ви е поставила в състояние на блокаж, то настоящият период отваря врати и поставя началото на нов цикъл от безкрайни възможности. Изправете се, поемете инициативата и превърнете намеренията си в действия.

Китайската лунна нова година започва днес - 17-ти февруари 2026 г. и ще бъде изключително силна. Това е Годината на Огнения кон. Тя е свързана с движение, апетит, импулсивност и странното желание да "взривите" собствената си рутина просто защото ви е доскучало за пет минути, пише VICE.

Китайският астролог и духовен съветник от Хонконг, Летао Уанг, споделя пред New York Post, че преходът към територията на Огнения кон преминава от ин към ян, с енергия, която е „свързана със скорост и инерция“.

Той добавя: „Новата година е годината, в която трябва да се действа и да се препуска в галоп".

Ето и какво вещае тя за вашия знак в китайския хороскоп:

Плъх

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Тази година възнаграждава бързата мисъл, но наказва небрежния риск. Ще забелязвате възможностите бързо и ще изпитвате желание да действате незабавно, но най-големите ви успехи ще дойдат от правилния момент и стратегията, а не от адреналина. Забавете решенията си с една идея, задайте си един допълнителен въпрос и ще избегнете грешки, които оставят трайни следи.

Поддържайте финансовите си решения умишлено скучни дори ако всички около вас се държат като гениални инвеститори.

Годината носи много изкушения, които изглеждат умно в момента, но глупаво в ретроспекция. В любовта казвайте това, което мислите, от първия път и бъдете директни относно очакванията си, защото смесените сигнали излизат скъпо в годините на Огнения кон.

Вол

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

2026 г. поставя акцент върху издръжливостта — качество, което притежавате. В динамиката на Огнения кон мнозина ще действат прибързано. Вашето предимство е в спокойния, постоянен напредък, който носи резултати и уважение там, където има значение.

В динамиката на годината именно човешката топлота ще бъде вашето предимство. Останете последователни в ангажиментите и плановете си, но ги допълвайте с малки прояви на внимание — добра дума или спонтанен жест могат да заздравят връзките повече, отколкото предполагате.

Тигър

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Инстинктите ви работят безотказно в година като тази. Енергията на Огнения кон съответства на вашата естествена увереност. Повишения, промени в кариерата, големи искания и смели творчески начинания могат да се увенчаят с успех, когато действате целенасочено. Осланяйте се на интуицията и анализа си, след което действайте последователно, за да превърнете натрупаната енергия в конкретен напредък.

Личният живот не бива да се пренебрегва — иначе успехите могат да се превърнат в празна поредица от цели. Отдавайте внимание на близките си, споделяйте нуждите си и не приемайте, че другите ще ги отгатнат сами. Така ще избегнете усещането за празнота вечер.

Заек

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Темпото на Огнения кон може да се усеща като хаотичен екипен проект — крайни срокове, шумни мнения и хора, които действат без да мислят за последствията. Вашата сила е в търпението и способността да останете уравновесени. Изберете едно смело решение и вложете цялата си енергия в него — това ще ви донесе реален напредък и ще е по-продуктивно от опитите да угодите на всички.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Тази година носи рядка и ценна глътка въздух, особено за знак, склонен към напрежение. Работният стрес намалява, освобождавайки пространство за творчество, пътувания и удоволствия, които разширяват живота. Приемайте преживявания, които ви зареждат, а не задължения, които ви изтощават, за да завършите 2026 г. по-силни, а не преуморени.

В любовта ключът в стабилността. Най-успешните връзки се градят чрез последователност, споделена рутина и спазване на обещания, а не чрез внезапни жестове, които бързо избледняват.

Необвързаните да търсят партньор, който носи спокойствие и сигурност. За двойките — отделяйте време заедно целенасочено дори ако това е проста седмична среща или дълга разходка без план.

Змия

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Вие излизате от собствената си зодиакална година, а 2026 г. носи различен вид напрежение – такова, което ви изостря, вместо да ви изтощава.

След вашата зодиакална година, 2026 ще донесе нов вид напрежение – такова, което ви мотивира и изостря сетивата, вместо да ви изтощава. Годините на Огнения кон награждават смелите, но само ако действията са целенасочени. Съсредоточете енергията си в решения, за които можете да поемете отговорност и утре, вместо да се поддавате на внезапните импулси.

Кон

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Добре дошли във вашата година, в която именно вие ще бъдете главният герой – за добро или за лошо. Всичко ще засилие степента си на интензивност: увереността, нетърпението, чарът и онзи непреодолим порив да избягате в мига, в който усетите ограничение. Ще се чувствате магнетични, амбициозни и леко „алергични“ към всичко, което ви поставя в рамки.

Това може да бъде мощно оръжие, стига да не бъркате безпокойството със съдба.

Конкуренцията ще се прояви под формата на способни колеги, по-високи стандарти и ситуации, които ви принуждават да се усъвършенствате в реално време. Съсредоточете се върху уменията, занаята и поставянето на ясни граници. Така ще излезете от тази година значително по-силни и с доказателства за личната ви еволюция.

Изберете два основни приоритета и ги защитавайте. Тази година носи както инерция, така и вълнуващи на пръв поглед разсейващи фактори, които бързо ще изтощят енергията ви. Финансите изискват дисциплина, защото импулсивните покупки лесно се прикриват зад оправданието „Заслужавам го“. Връзките се нуждаят от честност относно нуждата ви от лично пространство – хората могат да приемат независимостта, но не и мълчанието

Коза

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

През 2026 късметът ще идва чрез хората около вас. Ментори, приятели и нови запознанства могат да отворят врати, за които не бихте намерили ключа сами. Бъдете активни, изпълнявайте обещанията си и оценявайте усилията на другите — един разговор с правилния човек може да ви даде нова перспектива, важна информация или идея, която ще промени целия ви път напред.

Сътрудничеството може да донесе големи ползи, но само при ясни условия от самото начало. Описвайте очакванията си писмено, когато е възможно, определете ролите отрано и не приемайте, че някой може да чете мислите ви. В любовта бъдете директни относно желанията си, преди нещата да се усложнят, защото енергията на Огнения кон се движи бързо, а смесените намерения създават голяма бъркотия.

В романтичен план нещата могат да вървят по-гладко чрез общи познати и кръгове. Приемайте покани, които обикновено бихте пропуснали. Ако имате партньор, заложете на екипната работа и съвместното планиране, защото координацията поддържа стабилност, когато годината около вас се забързва.

Маймуна

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Новата година ще ви донесе бърз ритъм, изпълнен с вълнение и малко риск. Идеите ще се множат, графикът ще се запълва, а социалният ви живот понякога ще се усеща като втора работа, за която не сте кандидатствали.

Ще срещате интересни хора и ще се откриват нови възможности, но ако не внимавате, лесно ще се разсейвате или ще се захващате с твърде много неща едновременно. Затова ще е важно да избирате най-значимите си проекти и да ги довършвате, дори ако се наложи да отказвате разсейващи предложения. Действайте с ясна посока и оставете резултатите да говорят сами.

Връзките ви ще се чувстват стабилни и пълноценни, ако сте съсредоточени и грижовни. Новите запознанства и съществуващите отношения ще се развиват хармонично, когато отделяте време и се грижите за тях, а не когато да третирате хората като временно забавление.

Петел

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

През новата година вашата прецизност ще се превърне в истинска суперсила. Хората около вас ще разчитат на вашите стандарти, организация и способността ви да забелязвате проблемите, преди те да станат големи. Ще печелите уважение чрез компетентност, особено там, където другите бързат и пропускат детайли, които вие улавяте моментално.

Ще научите, че гъвкавостта е важна — плановете ще се променят, хората ще се движат по-бързо, отколкото бихте искали, и съвършенството няма да е винаги постижимо. В любовта ще бъде най-добре, ако заменяте критиката с признателност — казвайте на глас това, което цените, и ще видите как напрежението се разсейва почти веднага.

Куче

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

През тази година усилията, които сте полагали, най-накрая ще бъдат забелязани и ще почувствате заслужено признание. Ще бъдете оценени за надеждността и последователността си, както и за това, че сте на линия, когато другите се оттеглят. Нови възможности ще идват чрез екипна работа и съвместни проекти, затова кажете „да“, когато правилният сътрудник се обърне към вас.

През тази година любовта ще ви дава спокойствие и сигурност. Ще усещате грижа и внимание от партньора си, и е важно просто да ги приемате, без да търсите скрити мотиви или да анализирате всяко действие. Ако сте необвързани, ще е добре да търсите човек, който е последователен и на когото може да разчитате. Ако имате партньор, отделяйте време заедно, наслаждавайте се на спокойните моменти и позволете връзката да ви дава сигурност и уют.

Свиня

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Началото на 2026 може да се усеща като натиск от всички страни дори когато правите всичко „както трябва“. Ще е важно да поддържате усилията си постоянни, да се справяте с това, което е пред вас, и да не се опитвате да насилвате резултати, които не искат да се случат. Тази година ще възнагради упоритостта и здравите основи много повече от драматичните опити за пробив.

Втората половина на годината ще върви по-гладко, ако останете търпеливи и пазите вътрешния си мир. Напредъкът ще идва чрез последователност, а не чрез бързина. Ще почувствате ползите, когато темпото се успокои. Връзките ще се укрепват чрез доверие, споделени рутини и изпълнени обещания, а не чрез прибързани действия.