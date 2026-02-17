Властта: Процесът по приемане на еврото минава добре. Това е постижение за страната
Координационният център за еврото с редовен брифинг.
На него Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, представи актуални данни относно процеса по въвеждане на еврото в България.
"Потребителската кошница е на ниво от 58 евро. Тя е с едно евро нагоре", съобщи Иванов.
При лимона се оформя ръст от 30%, съобщи той.
"Очакваше се по-добра реколта при цитрусите, но пазарът е различен", информира Иванов и поясни: "Единственият плод, който отчита намаление е бананът".
"Всичко, което се случва на пазара, е в следствие на паниката. Каквато и да е валута да бяхме приели, щеше да се наблюдават същите трендове", заключи Владимир Иванов.
Инфлацията в Република България след приемането на еврото е 0.6%. Инфлацията между януари 2025 и януари 2026 година е 3,5%. Това информира доц. д-р Атанас Атанасов.
В заключение Иванов обяви: "Процесът по приемане на еврото върви добре. Това е едно добро постижение за страната".
