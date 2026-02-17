И братът на Ружа Игнатова в досиетата „Епстийн“
„Да, наистина бях по едно и също време в затвора в Ню Йорк с Джефри Епстийн." С това признание пред „България Днес" братът на Ружа Игнатова - Константин, потвърди новината, че и неговото име е изплувало тези дни в досиетата "Епстийн", пише „България Днес".
Константин попада в мегаскандапа чрез получен от адвокатите на Джефри Епстийн препис от изслушването на Игнатов за неговото освобождаване под гаранция. Оказва се, че братът на криптокралицата е един от затворниците, излежаващи присъда в ММС Ню Йорк, когато осъденият за сексуални престъпления финансист е открит обесен в килията си във въпросния затворнически център в Манхатън.
"He смятам обаче това за особена новина. Просто двамата с Епстийн сме били по едно и също време на едно и също място. Това обаче няма никаква връзка с неговия случай", подчерта пред вестника братът на потъналата вдън земя създателка на пирамидата OneCoin. Пет дни преди да мине моето изслушване за пускане под гаранция, Епстийн е бил арестуван. И неговите адвокати са взели преписи не само от моето изслушване, но и от още пет изслушвания", поясни Константин Игнатов. Той добави, че не е бил в една килия с Епстийн". На въпроса на вестника дали все пак не е виждал в затвора осъдения за педофилия магнат, братът на Ружа Игнатова не отговори нито с категорично „да", нито с категорично "не".
„Може и да съм го виждал. Но за това ще прочетете в третата ми книга", казва Игнатов.
Константин Игнатов беше арестуван през март 2019 г. в Лос Анджелис за това, че е участвал в понци схемата на сестра си и е поел ръководството на OneCoin след изчезването и през 2017 г. От юни 2022 г. Ружа е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света. Игнатов се призна за виновен по обвинения в заговорничество, пране на пари и измама и беше осъден на 2 години и 8 месеца престой зад решетките. С решение на съдия в Манхатън от март 2024 г. той е освободен след излежаването на присъдата си.
Обвиненият в педофилия, сводничество и търговия на хора с цел сексуално робство финансист Джефри Епстийн e арестуван за първи път през 2008 г., но тогава му се разминава само с няколкомесечна присъда, която той излежава при условия, наподобяващи петзвезден хотел, и дори всеки ден ходи на работа в един от офисите си. На 6 юли 2019 г. обаче по федерални обвинения за сексуален трафик на непълнолетни във Флорида и Ню Йорк той е арестуван повторно. Рано сутринта на 10 август 2019-а Епстийн е открит в безпомощно състояние на пода на килията си, след като според официалното заключение се е обесил на въже, изготвено от затворническо облекло.
Интересното е, че точно вечерта преди обесването на финансиста камерите за наблюдение, които снимат денонощно, се оказват изключени поради „технически проблем".
