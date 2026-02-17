  • Instagram
Олимпиадата продължава. Какво гледаме днес ПРОГРАМА

Олимпиадата продължава. Какво гледаме днес ПРОГРАМА
EUROSPORT

10:00 ЗОИ: Кърлинг, Швейцария - Швеция, мъже

13:05 ЗОИ: Хокей на лед, плейоф, мъже

15:40 ЗОИ: Биатлон, щафета, мъже

17:10 ЗОИ: Бързо пързаляне с кънки, отборно преследване

18:00 ЗОИ: Хокей на лед, плейоф, мъже

20:40 ЗОИ: Фигурно пързаляне, кратка програма, жени

EUROSPORT 2

10:55 ЗОИ: Северна комбинация, голяма шанца, мъже

11:50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, втори етап, мъже

14:45 ЗОИ: Северна комбинация: ски бягане на 10 км, мъже

15:15 Снукър: Шампионат на играчите

19:55 ЗОИ: Бобслей, двойки, мъже, трети манш

21:00 Снукър: Шампионат на играчите

22:00 ЗОИ: Бобслей, двойки, мъже, четвърти манш

22:50 Снукър: Шампионат на играчите

MAX Sport 1

12:30 Тенис, ATP 500: Доха

01:00 Тенис, ATP 250: Делрей Бийч

БНТ

15:25 ЗОИ: Биатлон, щафета, мъже

MAX Sport 2

19:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Олимпиакос - Веро Волей Милано

00:00 Тенис, ATP 500: Рио де Жанейро

БНТ 3

20:30 ЗОИ: Фигурно пързаляне, кратка програма, жени

#Олимпиада

