Ръст на туристи, нощувки и приходи през 2025 година

Българският туризъм отчита силна година, показват текущите данни на Националния статистически институт (НСИ). През 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи – ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16,1% спрямо 2019 г.

За първи път спрямо 2019 г. България отчита едновременно увеличение както на българските туристи, така и на чуждестранните посетители, което потвърждава устойчивото възстановяване на пазара. Регистрациите на български туристи през 2025 г. нарастват с 2,9%, а на чуждестранните – с 9,8% спрямо предходната година.

Общият брой нощувки достига над 28,8 млн., което е увеличение от 4,2% на годишна база спрямо 2024 г. Приходите от входящ туризъм за периода януари–ноември 2025 г. възлизат на близо 3,9 млрд. евро, или с 6,4% повече спрямо същия период на 2024 г.

Статистическите данни на НСИ показват и засилен интерес извън активния летен сезон. Ръст на туристите е отчетен през април, май, октомври и ноември, което е сигнал за постепенно удължаване на туристическия сезон.

През 2025 се отчита ръст на туристите спрямо 2024 г. от Турция, Израел, Германия, Италия, Франция, Румъния, Гърция, Испания и Сърбия и много други чуждестранни пазари, като подобрение на резултатите се наблюдава и на вътрешния пазар.

По предварителни данни на Евростат България е сред водещите десет държави в Европейския съюз по ръст на нощувките през 2025 г., като увеличението е приблизително двойно по-високо от средното за ЕС.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош подчерта: „Резултатите за 2025 г. очертават стабилна тенденция не само към възстановяване, а и растеж на туристическия пазар, както и засилване на позициите на България като целогодишна дестинация”. По думите му паралелният ръст на вътрешния и международния туризъм е важен индикатор за балансирано развитие на сектора, а увеличението на пътуванията извън пиковите летни месеци показва, че работата на министерството за диверсификация на туристическия продукт и удължаване на сезона дават резултат. Според Мирослав Боршош устойчивият ръст на приходите и по-високият темп на увеличение на нощувките спрямо средния за Европейския съюз също потвърждават повишената конкурентоспособност на страната на европейския туристически пазар.

Постигнатите показатели, отчетени от Мирослав Боршош, след година на засилено сътрудничество с общините и бранша, подсказват, че туристическият сектор вече е преминал етапа на възстановяване и е навлязъл в нова фаза на развитие, в която основното предизвикателство ще бъде не стабилизирането, а надграждането на постигнатите резултати.



