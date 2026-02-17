Намериха 12-те мъже с АТВ-та от "Петрохан". Какво са видели те

Преди ден нов момент, който изтече в медиите, беше че Деян Илиев е видял мъже с АТВ-та преди фаталната нощ в хижата "Петрохан". Оказва се, че МВР вече са ги открили и разпитали, става ясно от материали,. Тези мъже били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така стават общо 12 човека.

Това става ясно чак две седмици след кървавата трагедия, около която се завъртяха толкова противоречиви версии. Досега разследващите не са съобщавали официално каква е информацията по случая, съобщава petel.bg .

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже.

След това групата с АТВ-тата тръгва по посока хижата, но по друг път. Когато стигат до разклонението за самата хижа виждат, че пътят е изцяло заснежен и не е имало движение по него. Малко по-късно теренът става толкова непроходим, че и АТВ-тата започват да затъват в снега. Затова групата решава да се върне.

По пътя обратно към хижата отново не се забелязват признаци на движение, но малко след това се разминават с втори джип. Кой е бил в него не става ясно, защото тази кола е със затъмнени стъкла. Няма и преден номер.

Тримата убити в хижата – Иванов, Василев и Статев – са патрулирали в района и често са се сблъсквали с феновете на офроуда. За тях хората с АТВ-та казват, че не са влизали в конфликти, макар да са предупреждавали, че по тези трасета не може да се кара. За останалите от групата обаче казват, че са се държали заплашително. Всички са ходели въоръжени, в повечето случаи с пистолети, но понякога са носели и дълго оръжие.

В деня на смъртта на тримата мъже край хижа „Петрохан“ камерите в района са засекли само едно движение по отбивката към хижата. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА. Според анализа на записите единствените преминали превозни средства са два джипа, собственост на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Те са регистрирани на камерите в 13:50 часа на 1 февруари.

От МВР уточняват, че отбивката към хижата е оборудвана с камера. Пътят, който започва от главния път и води към района, обслужва и други територии, което позволява движение на различни моторни превозни средства. Въпреки това няма данни други автомобили да са се отклонявали към хижата в критичния период.