Андрей Гюров представя утре състава на служебния кабинет
На 18 февруари, сряда, от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.
В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.
Припомняме, че на 12 февруари президентът Йотова връчи на Андрей Гюров мандат за съставяне на служебно правителство.
