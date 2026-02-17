Андрей Гюров представя утре състава на служебния кабинет

На 18 февруари, сряда, от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

Припомняме, че на 12 февруари президентът Йотова връчи на Андрей Гюров мандат за съставяне на служебно правителство.