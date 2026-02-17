  • Instagram
Андрей Гюров представя утре състава на служебния кабинет

Андрей Гюров представя утре състава на служебния кабинет
На 18 февруари, сряда, от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

Припомняме, че на 12 февруари президентът Йотова връчи на Андрей Гюров мандат за съставяне на служебно правителство.

#Андрей Гюров

