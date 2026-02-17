Какво да правите по време на Новолунието във Водолей

На 17 февруари в 14:01ч настъпва Новолунието във Водолей - знакът на свободата, иновациите, бъдещето и пробуждането на съзнанието. Това Новолуние носи силна въздушна енергия, която ни подтиква да мислим различно, да се освободим от ограниченията и да направим смели стъпки към нови идеи и нов начин на живот.

Водолей е знакът на промяната, но не на хаотичната промяна - а на онази, която идва от осъзнаване, прозрение и вътрешна яснота. Затова през тези дни може да усещате желание да се дистанцирате от всичко, което ви задушава, да прекъснете стари модели и да се отворите към нови възможности.

Това Новолуние може да донесе нервност, безсъние или усещане за „електричество“ в тялото. Това е нормално - Водолей управлява нервната система, а новата лунна енергия активира мозъка, идеите и интуитивните прозрения. Важно е да не се поддавате на външни конфликти, да избягвате спорове и да не се въвличате в ситуации, които изтощават психически.

Хората, които са чувствителни към промени в енергията, може да изпитат напрежение в раменете, безпокойство или трудност да се отпуснат. Затова е важно да поддържате нервната система спокойна - пийте повече вода, за да намалите вътрешното напрежение, и избягвайте стимуланти като кофеин и алкохол. Лек самомасаж на врата, раменете и слепоочията ще помогне за освобождаване на натрупаната енергия.

Ако практикувате медитация, съсредоточете се върху третото око и коронната чакра. Това ще ви помогне да канализирате силната ментална енергия на Водолея в яснота, а не в тревожност. Подходящи аромати за този период са лавандула, евкалипт, розмарин и градински чай - те успокояват ума и подпомагат концентрацията.

Новолунието във Водолей е идеално време да освободите пространството около себе си - изхвърлете стари вещи, дигитално почистете телефона и компютъра си, подредете работното място. Водолей управлява технологиите, затова е подходящ момент да обновите устройства, да подредите файлове или да започнете нов онлайн проект.

Запишете идеите си на хартия - дори най-странните. Водолей е знакът на гениалните проблясъци, които първоначално изглеждат нелогични, но по-късно се оказват ключови. Съставете списък с желания, които са свързани с бъдещето, свободата, личната независимост и новите посоки в живота ви.

От гледна точка на грижата за тялото, това Новолуние е подходящо за започване на детокс, лека промяна в храненето или въвеждане на нов здравословен навик. Водолей управлява кръвообращението, затова е добре да правите леки разтягания, йога или разходки, които подобряват движението на енергията в тялото.

Релаксираща вана с морска сол или магнезий ще помогне за освобождаване на напрежението и заземяване на въздушната енергия. Можете да запалите ароматна свещ, да пуснете тиха музика и да позволите на ума си да се отпусне. След ваната нанесете леко масло върху кожата, за да подхраните тялото и да стабилизирате енергията.

От езотерична гледна точка, в деня на Новолунието е важно да направите нещо, което ви кара да се чувствате свободни и вдъхновени - започнете ново хоби, купете си нещо, което ви носи радост, променете нещо във външния си вид или просто си подарете време за себе си. Създайте пространство на лекота и творчество в дома си, което да ви подкрепя през целия нов лунен цикъл.

Утвърждението за периода на Новолунието, което е добре да се повтаря, е: „Освобождавам старото и се отварям за нови възможности. Позволявам на бъдещето да ме води. Аз съм свободен/свободна, вдъхновен/а и подкрепен/а от Вселената.“