„Енерго-Про“: Февруарските сметки за ток са скочили с 10,74%

Анализът на данните за потреблението на електроенергия при клиентите на „Енерго-Про“ показва, че тенденцията на повишена консумация, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари, съобщиха от дружеството.

Това вече се отразява в първите издадени фактури за месеца. Обобщените данни показват, че средната стойност на издадените до момента февруарски фактури за част от клиентите са по-високи спрямо януарските с 10,74 на сто. Средното потребление през февруари е 536 кВтч спрямо 482 кВтч през януари 2026 г. Това прави ръст от 11,08 процента на месечна база и отразява по-високите стойности на потребена електроенергия от домакинствата. Спрямо февруари 2025 г. средната сметка за електроенергия за февруари 2026 г. е по-висока с 25 на сто. Средната фактура за февруари 2026 г. е 72,00 евро спрямо 57,50 евро за февруари 2025 г., е отбелязано в съобщението.

Факторите, характерни за зимния сезон - ниски температури и повишено използване на отоплителни уреди, обективно оказват влияние върху потреблението, което от своя страна определя стойностите на издаваните за съответния период фактури.

Посочените данни за сметките са средни и не могат автоматично да се отнесат към конкретен клиент, тъй като потреблението във всяко домакинство е индивидуално.

БТА припомня, че в началото на февруари, във връзка с повишения брой сигнали за по-високи сметки за електроенергия през януари т.г., "Енерго-Про" уточни, че увеличението се дължи на по-високото реално потребление в отчетния период, съобщиха от дружеството.

Средната януарска сметка на клиентите на компанията спрямо предходната е по-висока с 40 процента, което изцяло се дължи на измереното по-високо потребление на клиентите с 41 на сто.