Съвети за домакините: Как правилно да се грижим за каналите у дома

Поддръжката на канализационната система в дома е важна част от ежедневната хигиена. Неприятните миризми и честните запушвания винаги са резултат от натрупани мазнини, хранителни остатъци, косми и сапунени отлагания. Добрата новина е, че с няколко правилни навика можете значително да намалите риска от проблемит

🚰 Не изливайте мазнина в мивката

Една от най-честите причини за запушвания в кухненските канали е изливането на мазнина след готвене. Тя се утвърждава по стените на тръбите и задържа други отпадъци.

Какво да правите вместо това:

Оставете мазнината да изстине.

Съберете я в бутилка или буркан.

Изхвърлете ме в контейнера за битови отпадъци.

🧼 Почиствайте сифона редовно

Сифонът (P-trap) задържа вода, която блокира миризмите от канализацията. В него обаче често се натрупват косми, сапун и остатъци от храна.

Препоръчително:

Почиствайте сифона на всеки 2–3 месеца.

При нужда използвайте ръкавици и кофа за събиране на вода.

Проверявайте уплътненията, за да избегнете течове.

🌿 Използвайте натурални средства за подкрепа

Мястото от сода бикарбонат и е ефективен и безопасен метод за освежаване на каналите.

Как да го направя:

Изсипете 3–4 супени лъжици сода в канала.

Добавете чаша оцет.

Изчакайте 15–20 минути.

Изплакнете с гореща (не вряща при PVC тръби) вода.

Тази процедура може да се прави веднъж месечно профилактично.

🚿Предпазни решетки

Малките метални или силиконови решетки улавят космите и по-едрите частици преди да попаднат в тръбите.

✔ Евтини са

✔ Лесни за почистване

✔ Предотвратяват сериозни запушвания

💧 Пускайте топла вода редовно

След миене на съдовете е добре да оставите топлата вода да тече 30–60 секунди. Това помага за разграждане на мазнините и предотвратява натрупването.

⚠ Избягвайте агресивни химически препарати

Силните препарати за отпушване могат да повредят тръбите, особено ако се използват често. Освен това са вредни за околната среда.

Използвайте ги само при сериозен проблем и винаги според указанията на производителя.

🔧Кога да потърсите специалист?

Ако:

Водата се оттича много бавно,

Миризмата не изчезва почистването,

Чувате бълбукащи звуци, вероятно има по-дълбоко запушване в системата. В такъв случай е разумно да се подчертаете към професионален водопроводчик.

📌 Грижата за каналите у дома не изисква сложни действия, а постоянство и правилни навици. Малките профилактични мерки извършват сериозни ремонти, неприятни миризми и излишни разходи.