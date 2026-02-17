Рецепта: Как да приготвим перфектния виенски шницел по традиционна рецепта

Виенският шницел (на немски Wiener Schnitzel ) е емблематично ястие от австрийската кухня, свързано пряко с гастрономическата традиция на Виена . Това е класически рецепта с прости, но изискваща прецизност в техниката. Истинският виенски шницел се приготвя от телешко месо , а не от свинско – това е същностна кулинарна разлика, която често се пренебрегва извън Австрия.

В тази статия ще разгледаме традиционната рецептура, технологичните детайли и професионалните тънкости, които гарантират перфектен резултат – хрупкава златиста коричка и крехко, сочно месо.

Необходими продукти (за 4 порции)

4 телешки котлета (около 150–180 г всяко)

Сол на вкус

2–3 яйца

Бяло пшенично брашно

Галета (фино смлени, сухи)

200–300 мл избистрено масло или свинска мас

1 лимон (за сервиране)

По желание за гарнитура:

Картофена салата по виенски стил

Магданоз

Листа зелена салата

Технология на приготвяне

Подготовка на месото

Телешките котлета се покриват с прозрачно фолио и се начукват добре до дебелина около 4–5 mm. Цялата е равномерна структура без разкъсване на влакната.

Посолете леко от двете страни непосредствено преди панировката.

Класическа панировка (тристепенна система)

Подгответе три съда:

Брашно

Разбити яйца (без добавки)

Галета

Процедура:

Оваляйте месото в брашно и отстранете излишното.

Потопете се в яйцето.

Оваляйте в галета, без да притискате силно – панировката трябва да остане въздушна.

Този детайл е критичен. Лекото покритие позволява характерното „надигане“ на коричката по време на пържене.

Пържене

Загрейте избистрено масло или свинска маса в широк тиган. Температурата трябва да бъде приблизително 170–180°C. Мазнината трябва да е достатъчно количество, така че шницелът да „плува“.

изображението на месото значително и пържете 2–3 минути на страна до златист цвят. По време на пърженето леко разклащайте тигана – така горещата мазнина ще облива повърхността и ще създава характерните въздушни мехурчета.

След изваждане поставете върху кухненска хартия за кратко отцеждане.

Какво отличава перфектния виенски шницел?

✔ Тънко и равномерно месо

✔ Лека, надигната и хрупкава коричка

✔ Златист цвят, без тъмни петна

✔ Съвременна плътност

✔ Сервиране с резен лимон и свежа гарнитура

Класическо сервиране

Традиционно във Виена шницелът се поднася с:

Картофена салата с лек оцетен дресинг

Резен лимон

всеки с конфитюр от боровинки (по-рядко срещан, но исторически вариант)

Не се сервира с тежки сосове – те биха компрометирали текстурата на панировката.

Често срещани грешки

Използва се на свинско вместо телешко (това вече не е автентичен Wiener Schnitzel)

Притискане на галетата твърде силно

Пържене в недостатъчно мазнина

Прекалено ниска температура → мазна и мека коричка

Перфектният виенски шницел не е просто пържено месо, а демонстрация на баланс между техника и традиция. С правилното телешко, качествена мазнина и внимание към детайла ще постигнете резултата, доставен за ресторант във Виена