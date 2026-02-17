  • Instagram
Лора Христова ще дари екипа си на Олимпийския музей в Лозана

Биатлонистката Лора Христова ще дари своя екип на Олимпийския музей в Лозана. Това ще стане след последния старт от програмата на Зимните олимпийски игри – масовия старт в биатлона за жени на 21 февруари. Представител на Музея ще дойде в Антхолц-Антерселва, за да получи дарението.

В писмо до председателя на БОК Весела Лечева от Олимпийския музей пишат: „Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 километра. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно! Освен изключителното й представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална.

Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си“.

Лора Христова стана първата медалистка в биатлона след Солт Лейк Сити 2022, където Ирина Никулчина също взе бронз. Единствената олимпийска шампионка за България пък е Екатерина Дафовска.



