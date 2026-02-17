ПП-ДБ подава ръка на Румен Радев на фона на скандала "Петрохан"

В неочакван политически завой, "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) заяви готовност за съвместни действия с бившия президент Румен Радев и неговия нов политически проект. Това стана ясно от думите на Николай Денков тази сутрин в ефира на NOVA, докато бившият премиер правеше опит да овладее щетите от разрастващия се скандал с откритите тела в лагера на Ивайло Калушев в Петрохан.

Завой на 180 градуса към Радев

"Ние можем да гласуваме заедно с президента Радев и хората около него, ако те заявят, че ще се борят с корупцията", заяви Денков.



Това изказване маркира края на дългогодишната "студена война" между ПП-ДБ и бившия държавен глава, чиито правомощия бяха прекратени предсрочно през януари. Според анализатори, подадената ръка е сигнал за нова конфигурация, която цели да изолира ГЕРБ и ДПС, дори с цената на идеологически компромис. Денков мотивира позицията си със социологическо проучване от вчера, според което партията на Бойко Борисов се е сринала до историческо дъно от 15%.

"Значителна част от симпатизантите на ГЕРБ не са дали ясен отговор дали трябва да се води решителна борба с корупцията", допълни депутатът, опитвайки се да пренасочи общественото внимание към опонентите си.

Сянката на "Петрохан" и защитната теза

Основната част от участието на Денков обаче премина в защитен режим относно трагедията в района на връх Петрохан, където бяха открити шест тела, включително на дете, в база, свързана с Ивайло Калушев. Разследването разкри връзки между Калушев и бившия екоминистър Борислав Сандов, който бе част от коалицията на ПП.

"Има яростна, цинична и политическа атака срещу нас и се използва една трагедия", коментира Денков. Той категорично се разграничи от бившия си партньор: "Сандов не е част от ПП, ние се разделихме преди години".

Бившият премиер настоя в разследването да се включат международни експерти, което на практика е вот на недоверие към българските служби. Според него атаката цели да прикрие "институциите, които носят пряка отговорност" за това, че лицензът на скандалното училище е бил подновен и разширен през 2024 година.

Кабинетът "Гюров"

На фона на тежките скандали, въпросът за служебния кабинет остана на заден план. Денков бе категоричен, че не е обсъждал имена на министри с посочения от президента Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров.

"Уважавам Гюров и го познавам бегло, но той отдавна не е ярко политическо лице", заяви Денков, опитвайки се да дистанцира ПП-ДБ и от отговорността за предстоящото служебно правителство, въпреки че Гюров бе тяхна номинация за управител на БНБ в миналото.

По думите му най-критичната фигура в новия кабинет ще бъде вътрешният министър, като Денков не пропусна да похвали Бойко Рашков като единствения, успял да ограничи купения вот – още един сигнал за търсене на мост към старите партньори от времето на четворната коалиция.