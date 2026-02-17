Важни промени в болница „Пирогов“: Нови правила за достъп на пациенти и посетители

Въведен е нов пропускателен режим в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Съгласно разпореждането, достъпът на служители, пациенти, придружители, посетители, външни консултанти, представители на фирми и медии ще се осъществява само през три определени служебни входа – откъм бул. „Пенчо Славейков“, локалното платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ и ул. „Шандор Петьофи“.



Пациентите, транспортирани с екипи на Центъра за спешна медицинска помощ или от други лечебни заведения, ще бъдат допускани до Мултипрофилното спешно отделение единствено през централния вход (Триаж/МСО) откъм бул. „Пенчо Славейков“. Този вход няма да се използва за обичаен служебен достъп.

Децата под 18-годишна възраст и техните придружители ще влизат в болницата през входа на спешното отделение за деца, също откъм бул. „Пенчо Славейков“.

При необходимост гражданите, допускани в сградите и прилежащите територии на болницата, ще трябва да удостоверяват самоличността си. В заповедта е предвидена и възможност за реорганизация на режима при извънредни ситуации като епидемии, бедствия или инциденти.

Нарушаването на новите правила от страна на служители ще води до търсене на дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. Заповедта не се отнася за органите на МВР, пожарната, както и за съдебни и следствени органи при изпълнение на законовите им правомощия.

Контролът по изпълнение е възложен на отдел „Сигурност“ на лечебното заведение, а заповедта ще бъде доведена до знанието на всички служители по електронен път и чрез интранет страницата на болницата.